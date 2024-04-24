Суд приговорил к 22 годам колонии бывшего наемника ЧВК Вагнера, который после возвращения с войны убил пенсионерку

Кировский областной суд приговорил к 22 годам колонии местного жителя, который вернулся с войны и убил пенсионерку. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

Он не называет имени осужденного, но «Медиазона» уточняет, что речь идет о жителе села Новый Бурец Иване Россомахине.

Суд признал его виновным в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ), изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ) и убийстве с особой жестокостью (пункты «в», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ).

В 2020 году 28-летнего Россомахина приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу об убийстве, однако он вышел на свободу, вступив в ЧВК Вагнера после начала полномасштабной войны в Украине.

После поездки на фронт он вернулся в родное село в марте 2023 года. Жители села рассказывали, что бывший заключенный начал выпивать. По их словам, он ходил по селу, держа в руках вилы и топор, и кричал: «Убью всех, перережу всю семью». Вскоре пьяный Россомахин взял нож и пригрозил убийством своему односельчанину. Через неделю мужчина, снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей пожилой знакомой и начал наносить ей множественные удары холодным оружием, одновременно насилуя.

Жертвой Россомахина стала 85-летняя Юлия Буйских. Ее внучка сообщала, что мужчину удалось задержать благодаря камерам на доме у соседа, на записи которых видно, как он заходит и выходит из двора пенсионерки.

Информацию о задержании Россомахина комментировал в марте 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. «Очень плохо, что он совершил преступление», — говорил Пригожин.

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