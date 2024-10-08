Губернатор Белгородской области объявил о закрытии двух сел, расположенных в 30 километрах от Белгорода
Источник: Вячеслав Гладков
Села Петровка и Соловьевка, расположенные в Белгородском районе примерно в 30 километрах к юго-западу от Белгорода, с 8 октября будут закрыты для въезда, а их жители — эвакуированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — сказал Гладков.
По его словам, жители Петровки пожаловались ему, что постоянно находятся под обстрелами и боятся оставаться в селе.
Предоставлением нового жилья и единоразовых выплат будет заниматься министерство социальной защиты, добавил Гладков.