Губернатор Белгородской области объявил о закрытии двух сел, расположенных в 30 километрах от Белгорода

Села Петровка и Соловьевка, расположенные в Белгородском районе примерно в 30 километрах к юго-западу от Белгорода, с 8 октября будут закрыты для въезда, а их жители — эвакуированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — сказал Гладков.

По его словам, жители Петровки пожаловались ему, что постоянно находятся под обстрелами и боятся оставаться в селе.

Предоставлением нового жилья и единоразовых выплат будет заниматься министерство социальной защиты, добавил Гладков.

хроника 958-го дня войны

Война Девятьсот пятьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

хроника 958-го дня войны

Война Девятьсот пятьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»