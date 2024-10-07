В Саратове бывший участник войны убил подругу, предложившую ему расстаться. В 2021 году его судили за убийство жены, требовавшей развод

Следственный комитет РФ задержал 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей знакомой в Саратове, сообщило управление СК по Саратовской области 7 октября. По версии следствия, задержанный мужчина убил 27-летнюю женщину в салоне сотовой связи в Саратове, где она работала. В СК сообщили, что подозреваемый нанес женщине несколько ножевых ранений, она умерла на месте преступления. В СК не раскрыли имена подозреваемого и убитой женщины.

Как сообщает местное издание 164.ru, в убийстве подозревают 35-летнего жителя Новоузенска Саратовской области Азамата Искалиева, который ранее был судим и участвовал в российско-украинской войне. Об убитой женщине известно, что ранее она жила в Александровом Гае, у нее остался семилетний ребенок.

По данным источника 164.ru в правоохранительных органах, подозреваемый и его жертва встречались. Следствие считает, что Искалиев пошел на убийство после того, как женщина отказалась продолжать с ним отношения. Искалиев признал вину в убийстве, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения, установленную в салоне сотовой связи. Видеозапись опубликовали саратовские телеграм-каналы, а также издание «Блокнот». На записи видно, как сотрудница салона предложила Искалиеву «договориться по-хорошему» и расстаться. «Это не отношения», — сказала она на записи. В дальнейшем мужчина попытался поцеловать ее, а, когда она его оттолкнула и попросила уйти, он выхватил нож.

Сотрудница, как видно на записи, убежала в подсобное помещение, преступник пошел за ней, после чего послышались крики. Из комнаты выбежала другая сотрудница, она быстро покинула салон связи. В следующие две минуты, судя по записи, из подсобного помещения доносились женские крики. Затем Искалиев ушел из салона.

По данным источника издания «Взгляд-инфо», после убийства подозреваемый попытался на такси уехать из Саратова в Новоузенск, где живут его родственники. Во время поездки Искалиев «размахивал ножом». Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда автомобиль ехал по трассе.

Саратовские СМИ сообщили, что в августа 2021 года Азамат Искалиев убил свою 28-летнюю жену, которая хотела с ним развестись, за что в ноябре того же года его приговорили к девяти годам лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела (внимание на них обратил телеграм «Говорит НеМосква»), Искалиев зарезал жену в салоне автомобиля, стоявшего у здания «Центра социальной помощи семье и детям». Женщина жила в шелтере с двумя детьми, она встретилась с Искалиевым, чтобы обсудить развод. Во время встречи женщина сказала, что он сможет видеться с детьми «только после развода по решению суда», после чего Искалиев несколько раз ударил ее ножом. После убийства жены, следует из материалов дела, Искалиев на такси приехал в полицию и признался в убийстве.

СМИ предполагают, что Азамат Искалиев смог выйти на свободу раньше срока после того, как подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну, за что получил помилование.

Для участия в войне российские власти активно привлекают заключенных. Некоторые участники войны после возвращения в Россию становятся фигурантами уголовных дел. По данным издания «Верстка» на конец сентября 2024 года, за два с половиной года полномасштабной войны фигурантами дел стали 246 бывших заключенных, помилованных или условно освобожденных, а также 180 военнослужащих. От их преступлений погибли не менее 242 человек, 227 получили тяжелые травмы.

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