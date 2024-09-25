«Верстка»: в результате преступлений, совершенных вернувшимися участниками войны, в России погибли и пострадали почти 500 человек

За два с половиной года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в результате преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники войны, погибли не менее 242 человек. Еще 227 получили тяжелые травмы, следует из исследования издания «Верстка».

При подсчете погибших и пострадавших журналисты учитывали информацию о преступлениях военных, найденную в российских открытых источниках — сообщениях СМИ и судебных картотеках. В подборке издания оказались дела, фигурантами которых стали 246 помилованных или условно освобожденных бывших заключенных и 180 военнослужащих.

В исследовании говорится, что с начала войны вернувшиеся с фронта военнослужащие совершили как минимум 211 преступлений с погибшими. В частности, 114 из них были квалифицированы как убийства, жертвами которых стали 139 человек. Еще в 64 случаях следователи возбудили дела о нанесения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ) — в результате этих преступлений умерли 64 человека.

Жертвами преступлений стали жители 80 регионов РФ и непризнанной Южной Осетии. Большинство таких преступлений имеют бытовой мотив или происходят на фоне употребления алкоголя, отмечает «Верстка». Согласно подсчету издания, бывший заключенные убивают чаще, чем другие вернувшиеся с войны, а также чаще совершают преступления в отношении женщин.

При этом участие в войне практически всегда становится смягчающим обстоятельством при вынесении приговора вернувшимся с ﻿, говорится в исследовании. Из 292 опубликованных приговоров, которые анализировали журналисты, только у 15% воевавших судьи не учли их участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства.

Как сообщала «Медуза», осенью 2023 года государственные и провластные российские СМИ получили указания от администрации президента не публиковать новости о преступлениях, которые совершают россияне, вернувшиеся с войны с Украиной. Близкий к администрации президента источник тогда говорил, что ограничения на такие новости «назрели, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения».

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй