«Верстка»: в результате преступлений, совершенных вернувшимися участниками войны, в России погибли и пострадали почти 500 человек
За два с половиной года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в результате преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники войны, погибли не менее 242 человек. Еще 227 получили тяжелые травмы, следует из исследования издания «Верстка».
При подсчете погибших и пострадавших журналисты учитывали информацию о преступлениях военных, найденную в российских открытых источниках — сообщениях СМИ и судебных картотеках. В подборке издания оказались дела, фигурантами которых стали 246 помилованных или условно освобожденных бывших заключенных и 180 военнослужащих.
В исследовании говорится, что с начала войны вернувшиеся с фронта военнослужащие совершили как минимум 211 преступлений с погибшими. В частности, 114 из них были квалифицированы как убийства, жертвами которых стали 139 человек. Еще в 64 случаях следователи возбудили дела о нанесения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ) — в результате этих преступлений умерли 64 человека.
Жертвами преступлений стали жители 80 регионов РФ и непризнанной Южной Осетии. Большинство таких преступлений имеют бытовой мотив или происходят на фоне употребления алкоголя, отмечает «Верстка». Согласно подсчету издания, бывший заключенные убивают чаще, чем другие вернувшиеся с войны, а также чаще совершают преступления в отношении женщин.
При этом участие в войне практически всегда становится смягчающим обстоятельством при вынесении приговора вернувшимся с СВО, говорится в исследовании. Из 292 опубликованных приговоров, которые анализировали журналисты, только у 15% воевавших судьи не учли их участие в боевых действиях в качестве смягчающего обстоятельства.
Как сообщала «Медуза», осенью 2023 года государственные и провластные российские СМИ получили указания от администрации президента не публиковать новости о преступлениях, которые совершают россияне, вернувшиеся с войны с Украиной. Близкий к администрации президента источник тогда говорил, что ограничения на такие новости «назрели, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения».