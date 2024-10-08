Великобритания ввела санкции против российских войск радиационной, химической и биологической защиты

Великобритания ввела санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России и их начальника, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Лондон утверждает, что санкции вводятся из-за применения РХБЗ «варварского химического оружия» в Украине. Согласно пресс-релизу, речь идет о предполагаемом использовании хлорпикрина. Где и когда он был использован, не уточняется.

Великобритания также называет Кириллова «рупором кремлевской дезинформации, который распространял ложь, чтобы скрыть позорное и опасное поведение России».

Под санкции также попали 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны России. Санкции подразумевают заморозку активов физических лиц, если такие есть у них в Великобритании, а также запрет на въезд.

Российские власти обвинения со стороны Лондона пока не комментировали.

В мае 2024 года Госдеп США обвинил Россию в использовании хлорпикрина против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Тогда под санкции также попали войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Хлорпикрин, также известный как нитрохлороформ, использовался в качестве отравляющего газа в Первой мировой войне. В настоящее время он используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.