«Мама, я, наверное, скоро умру» 16-летний школьник Арсений Турбин, осужденный на пять лет по террористической статье, рассказал, что его избивают и травят в СИЗО

Архив семьи Турбиных

На 16-летнего школьника Арсения Турбина, приговоренного к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации, оказывают психологическое давление и избивают в московском СИЗО-5 «Водник». Об этом сам подросток написал своей матери. Фрагмент письма, датированный 1 октября, опубликовал телеграм-канал группы поддержки Турбина.

В нем школьник рассказал, что после отбоя его несколько раз атаковал сокамерник по имени Азизбек. «Сегодня вечером после 18:00 сокамерник бил меня кулаком по голове на кровати два раза… Обстановка очень тяжелая, критическая. Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пиз***. Ночь будет очень тяжелой. Но я буду держаться», — написал он.

Турбин также сообщил, что в следственном изоляторе его поставили на учет как склонного к терроризму из-за статьи, по которой его осудили (часть 2 статьи 205.5 УК).

В группе поддержки предполагают, что в СИЗО у Турбина могут отбирать еду.

Мать школьника Ирина Турбина сообщила «Медиазоне», что с 23 по 30 сентября ее сын находился в карцере. В администрации СИЗО утверждают, что в камере произошел конфликт и всех четверых осужденных отправили в карцер. По словам Турбиной, руководство изолятора не позволяет ей созвониться с сыном — последний раз они разговаривали в начале сентября.

«Когда я была на свидании у него 11 сентября, я своего ребенка просто не узнала. Да, он не был весел раньше, но хотя бы он верил, он был позитивно настроенный, он ждал апелляцию, он верил в какие-то положительные изменения. А 11 сентября у ребенка в глазах слезы, он мне говорит: „Мама, я тебя прошу сделать все возможное, забери меня, пожалуйста, отсюда, мне здесь очень, очень плохо“. И он мне говорит: „Мама, я, наверное, скоро умру“», — рассказала Ирина Турбина в беседе с изданием «Понятно.Медиа». Она не исключила, что давление на ее сына в СИЗО оказывают намеренно.

Турбина направила письмо сына члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы та помогла в разрешении конфликта.

По данным «Медиазоны», 8 октября Арсению Турбину наконец позволили созвониться с матерью. Он рассказал, что напавшего на него сокамерника накануне перевели в другую камеру, с остальными у него нормальные отношения.

В июне 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. На момент приговора школьнику было 15 лет.

По версии обвинения, летом 2023 года Турбин вступил в легион «Свобода России», после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации — разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений. Правозащитный проект «Мемориал» признал Турбина политзаключенным.

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15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники

Подробнее о деле Турбина

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники