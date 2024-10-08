«Русская служба Би-би-си» установила личность командира «Ахмата» с позывным Аид Это бывший полицейский, которого называли «химкинским Бэтменом». Он отсидел срок в колонии по делу о превышении полномочий

Лейтенант Бекхан Юнусов на вручении наград

Журналисты «Русской службы Би-би-си» установили личность командира группы чеченского спецназа «Ахмат» под позывным Аид, который обычно скрывает свое лицо под маской и пытается сохранить анонимность. Им оказался бывший полицейский из Подмосковья, осужденный за превышение полномочий.

«Би-би-си» обратила внимание на публикацию главы Чечни Рамзана Кадырова о награждении подчиненных командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Среди тех, кому вручили награды, Кадыров назвал лейтенанта Бекхана Юнусова, который пришел на вручение в балаклаве. Источник издания, знакомый с деятельностью «Ахмата», сообщил, что Юнусов и Аид — один и тот же человек. Другой собеседник «Би-би-си», знакомый с рынком рекламы телеграм-каналов, подтвердил это. По данным журналистов, Аид ведет Z-канал «Дневник мракоборцев» (примерно 180 тысяч подписчиков), а рекламу этого паблика в других популярных провоенных каналах заказывал именно Юнусов. Кроме того, шевроны на форме Аида в видео из его телеграм-канала и у Юнусова при награждении полностью совпадают. Сервис по распознаванию лиц Amazon Recognize, сравнив фотографию Юнусова восьмилетней давности и Аида, пришел к выводу, что с вероятностью 99,8% это один и тот же человек, говорится в статье. Юнусов не стал разговаривать с корреспондентом «Би-би-си», который вступил в чат комментаторов канала «Дневник мракоборцев», и вскоре его заблокировал.

С начала операции ВСУ в Курской области Аид стал одним из самых известных российских военных, рассказывающих о ситуации в регионе. «Би-би-си» называет его «одним из самых известных подчиненных» командира «Ахмата» генерала Апти Алаудинова — главного военного спикера по украинской операции в Курской области. Заявления Аида публикует российская пропаганда. Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно публикует доклады военного в своем телеграм-канале — с декабря 2023-го там было опубликовано 27 постов про «легендарную группу Аида».

Позывной Аид использует бывший полицейский Бекхан Юнусов, ставший широко известным в 2016–2018 годы, говорится в статье «Би-би-си». Тогда российские СМИ называли его «химкинским Бэтменом» (сам Юнусов называл себя «Жнецом»), а известен он стал после нападений на людей с наркотической зависимостью в Подмосковье. Утверждалось, что «Бэтмен» нападал на предполагаемых преступников в черном костюме с плащом.

Карьера Юнусова в полиции завершилась в 2018 году, после того как его обвинили в превышении должностных полномочий. Сам он утверждал, что его отставка стала результатом заказа более высокопоставленного силовика. В 2019-м суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам колонии общего режима.

За несколько недель до начала полномасштабного российского вторжения в Украину сообщалось, что Юнусов освободился условно-досрочно. Однако когда именно он вышел на свободу, неясно. В феврале 2022-го прокремлевское издание «Известия» утверждало, что в отношении бывшего полицейского возбудили новое уголовное дело — на этот раз о мошенничестве.

По версии следствия, Юнусов узнал «о неприятностях с законом» у некоего бизнесмена и предложил решить его проблемы с правоохранительными органами за миллион рублей, хотя не мог это сделать. Бывшего полицейского задержали в декабре 2023 года при передаче денег в одном из московских офисов.

«Отправляться второй раз в колонию бывший полицейский, судя по всему, не захотел и предпочел в 2023 году присоединиться к чеченскому спецназу „Ахмат“, чтобы из „химкинского Бэтмена“ превратиться уже в „легендарного Аида“», — предполагается в статье «Би-би-си».

Кто такой Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов чаще всех комментирует украинское наступление в Курской области Его подразделение называют «тикток-войсками». Оно должно было охранять границу, которую перешли ВСУ

Кто такой Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов чаще всех комментирует украинское наступление в Курской области Его подразделение называют «тикток-войсками». Оно должно было охранять границу, которую перешли ВСУ