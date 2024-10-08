Главного бухгалтера парка «Патриот» обвинили в получении многомиллионной взятки. Директор парка уже несколько месяцев под следствием по делу о мошенничестве

Двум бывшим высокопоставленным должностным лицам парка «Патриот» Минобороны РФ предъявили обвинения в особо крупной взятке (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет.

Обвиняемые — главный бухгалтер парка Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год они получили свыше 27,5 миллиона рублей от компании, занимающейся техническим обслуживанием сооружений парка, за «ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта».

Пучкова арестовали, Трифоногло находится под домашним арестом.

В начале августа стало известно об уголовном деле о мошенничестве против директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова. По версии следствия, он был причастен к хищению около 30 миллионов рублей, выделенных на функционирование парка. Полтора месяца Ахмедов провел в СИЗО, после чего его отпустили под домашний арест.

Уголовные дела в отношении руководства парка «Патриот» расследуются на фоне масштабных чисток в руководстве Минобороны. После отставки с поста главы ведомства Сергея Шойгу уголовные дела были заведены сразу на нескольких его высокопоставленных соратников.