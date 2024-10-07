В Одессе российская ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб украинец, ранены пять иностранцев

Вооруженные силы РФ вечером 7 октября нанесли ракетный удар по Одессе, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, российские войска атаковали город баллистическими ракетами. По данным «Суспiльне», взрывы прозвучали незадолго до 20:00.

Целью российских войск, по словам Олега Кипера, стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистическая ракета попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, который работал в компании, обрабатывающей грузы. Ранения получили пять иностранных граждан.

Как заявил Кипер, российские войска «пытаются сорвать работу украинского зернового коридора». За последние дни это вторая атака на гражданское судно — в ночь на 6 октября под удар попал сухогруз, тогда никто не пострадал.

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