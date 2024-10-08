В Феодосии из-за пожара на нефтебазе, возникшего после атаки украинских дронов, эвакуированы более 1000 человек
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, начавшегося после удара дронов, эвакуированы 1047 человек, сообщил глава администрации аннексированного Россией города Игорь Ткаченко.
«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города», — объявил Ткаченко в телеграм-канале. Свои дома, по его словам, были вынуждены покинуть жители Черноморской набережной и Ближних Камышей.
Пожарные, добавил он, по состоянию на утро 8 октября продолжают работать на месте происшествия, пытаясь ликвидировать возгорание.
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 7 октября. Генштаб ВСУ объявил, что нефтебазу используют в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ».
Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщал, что на нефтебазе в порту Феодосии около 21:00 7 октября загорелась еще одна цистерна.
Как пишет «РБК-Украина», ранее сообщалось, что в результате атаки две цистерны уничтожены и три повреждены. «Радио Свобода» сообщила, что, судя по спутниковым снимкам, на территории нефтебазы с осени 2022 года стояла система ПВО «Панцирь-С1».