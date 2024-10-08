Харрис заявила, что в случае избрания президентом США не будет вести мирные переговоры с Путиным без Украины

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила в интервью телеканалу CBS, что в случае победы на выборах не будет вести без Киева переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине.

«Нет, не в двустороннем порядке без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», — ответила Харрис на вопрос о встрече с Путиным для мирных переговоров.

При этом вице-президент ушла от прямого ответа на вопрос, поддержит ли она в случае избрания вступление Украины в НАТО. «Эти вопросы мы будем решать, если и когда этот момент наступит. Сейчас мы укрепляем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии со стороны России», — сказала она.

Харрис также подвергла критике заявления своего соперника, кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа о том, что он может закончить войну в Украине за один день. «Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию», — заявила Харрис. Она повторила, что если бы Трамп возглавлял США, «Путин сейчас сидел бы в Киеве».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что в случае победы сможет быстро решить вопрос с завершением войны в Украине. Он отмечал, что у него хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин в июне назвал условия прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров: Киев должен вывести войска с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, западные санкции против России должны быть отменены. Зеленский назвал это «ультиматумом, которому нельзя доверять».