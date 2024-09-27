Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретились в Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает украинское издание «Европейская правда». Встреча продолжалась около часа.

«Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали „плана победы“», — сказал Зеленский в начале встречи.

Президент Украины напомнил, что встреча проходит накануне президентских выборов в США. По его словам, уже сейчас важно обсудить совместные шаги Киева и Вашингтона после ноября. «Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами», — сказал он. 26 сентября Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, которая баллотируется на пост главы государства от Демократической партии.

В свою очередь Трамп повторил свое заявление о том, что если победит на выборах, то «быстро решит вопрос» с войной в Украине. «У нас очень хорошие отношения [с Зеленским], и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с Путиным. И я думаю, если мы выиграем [выборы], мы решим это очень быстро», — сказал кандидат от республиканцев.

На это Зеленский ответил, что надеется, что с ним отношения у Трампа все же лучше, чем с Путиным, пишет журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

Это первая личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа за пять лет. Она проходит на фоне критики, которой кандидат от республиканцев подверг президента Украины во время предвыборной кампании. Так, 24 сентября, выступая на предвыборном митинге, Трамп назвал Зеленского «величайшим продавцом на Земле». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уходит со 100 миллиардами долларов», — заявил политик.

Зеленский с 22 сентября находится в США. Он выступил на 79-й сессии Генассамблеи ООН, а также представил президенту США Джо Байдену свой «план победы» в войне с Россией.

Как проходит визит Зеленского в США

Зеленский представит Байдену и Харрис «план победы» Киева. В Белом доме им «не впечатлены», пишет WSJ Республиканцы требуют уволить посла Украины в США

Как проходит визит Зеленского в США

Зеленский представит Байдену и Харрис «план победы» Киева. В Белом доме им «не впечатлены», пишет WSJ Республиканцы требуют уволить посла Украины в США