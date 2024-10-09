Обновление. 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил активиста Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы, сообщает «Медиазона». По решению суда первые три года Мищенко проведет в , оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить Евгения Мищенко, волонтера мемориала, созданного на месте убийства Бориса Немцова, к 16 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Об этом 9 октября сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Прокурор попросила суд, чтобы первые четыре года Мищенко провел в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По словам прокурора, смягчающим обстоятельством в деле стало то, что Мищенко положительно характеризуют на работе, а на его попечении находится жена, имеющая инвалидность. Отягчающих обстоятельств в деле прокурор не нашла.

Евгения Мищенко обвиняют в том, что в 2023 году он собирался вступить в легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России; в РФ легион объявлен террористической организацией. В обвинительном заключении, которое цитирует «Медиазона», сказано, что Мищенко пошел на это, «желая поражения России в ».

По версии обвинения, Мищенко предложил представителю легиона разместить пусковые ракетные установки на своем земельном участке в деревне Теплое Смоленской области. Также обвинение считает, что Мищенко заявил, что готов наблюдать за российскими военными объектами и, в частности, снимал для легиона военный аэродром в Кубинке в Московской области.

Большая часть доказательств в отношении Мищенко строится на показаниях сотрудника центра «Э» под прикрытием, который, выдавая себя за волонтера «Немцова моста», записывал беседы с Мищенко на диктофон.

Евгений Мищенко в ходе судебного процесса признал фактические обстоятельства дела, но не признал вину. Он считает уголовное преследование политически мотивированным. По его словам, «доказательства добыты противозаконным путем, а обвинение носит предположительный характер».

«Я хотел показать, что я не на стороне агрессии. Я сожалею, что попал в такую ситуацию, но не чувствую вины. Я больше беспокоюсь не о себе, а о том, что происходит в стране, о людях. Все то же самое будет через 16 лет. Я выйду и буду тех же самых убеждений», — заявил Мищенко во время прений сторон.

Ранее Мищенко говорил «Медиазоне», что связывался с легионом «Свобода России»: «Я выходил на связь с этой организацией, это бесполезно отрицать, это действительно так».

Мищенко находится в заключении чуть больше года — его задержали 11 сентября 2023-го. Мищенко рассказывал, что при задержании его избили, сломав три ребра.

9 октября — день рождения Бориса Немцова. В 2024 году ему исполнилось бы 65 лет.

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