В Москве арестован волонтер мемориала, созданного на месте убийства Бориса Немцова

Бабушкинский районный суд Москвы на два месяца арестовал Евгения Мищенко, волонтера мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, сообщает «Медиазона».

Мищенко обвиняют в участии в деятельности «террористической» организации. Речь идет о легионе «Свобода России» — подразделении, которое воюет на стороне Украины. По этой статье волонтеру грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сам Мищенко заявил «Медиазоне»: «Я выходил на связь с этой организацией, это бесполезно отрицать, это действительно так».

Евгения Мищенко задержали 11 сентября. Перед заседанием суда 13 сентября он рассказал, что при задержании его избили, сломав при этом ребра. Из суда Мищенко увезли в травмпункт, где зафиксировали переломы трех ребер. Утром 14 сентября волонтера выписали из больницы и снова доставили в суд.

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