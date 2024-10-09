«Думаю, что первую роль в том, что ее задержали, сыграла фамилия» Российский суд приговорил уроженку Мариуполя Ирину Навальную к восьми годам колонии по делу о подготовке теракта. Она рассказала, что после задержания ее пытали

7 октября суд в Ростове-на-Дону приговорил 26-летнюю уроженку Мариуполя Ирину Навальную к восьми годам колонии общего режима по обвинению в подготовке теракта во время «референдума» о присоединении самопровозглашенной ДНР к России в сентябре 2022 года. По версии следствия, Навальная по заданию СБУ собиралась взорвать самодельную бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя, в котором проходило голосование. Навальной вменили статьи о подготовке теракта и о незаконном хранении взрывных устройств. Сама Навальная рассказывала о пытках, а также о том, что решила оговорить себя, что сохранить свою жизнь и жизнь близких. Историю девушки рассказала «Медиазона».

Семья Ирины Навальной родом из Мариуполя. В 2019 году она взяла девичью фамилию матери. «Она взяла дедушкину фамилию, для нас семья имела большое значение. Моя мама в 2015 году ушла, а дедушка остался, папа мой. И как-то мы сидели, разговаривали и выяснили с ним, что на нас, на девочках, заканчивается его род. Я говорю: «Дочка, было бы классно, если бы ты своим детям дала фамилию Навальная, чтобы продолжить род»», — рассказала «Медиазоне» мать Ирины Александра Скачко. В мае 2022 года незадолго до полного захвата Мариуполя российскими войсками Ирина и Александр покинули город. Бабушка Навальной по отцу Валентина отказалась покидать дом. Отчим Ирины Владимир Столяр был в числе защитников . С мая того же года он находится в российском плену.

Женщинам пришлось выезжать через оккупированные территории. По словам Александры, силовики «прицепились» к фамилии ее дочери, называли ее «внебрачной дочкой [Алексея] Навального», «к стенке ее поставили, пистолет к голове приставили». В итоге, проехав через самопровозглашенную ДНР, Россию и страны Балтии, Ирина с матерью оказались в Украине, но уже не на оккупированной территории.

В конце августа 2022 года Навальная решила вернуться в Мариуполь, чтобы проведать бабушку. К тому моменту можно было въехать в оккупированный Мариуполь из Запорожской области, а затем вернуться на подконтрольную Украине территорию. Ирина провела в Мариуполе месяц, она жила в квартире с бабушкой. В конце сентября она должна была уехать. 27 сентября Ирина поехала на побережье Азовского моря. В какой-то момент ее остановили силовики и задержали. В этот день проходил «референдум» о присоединении ДНР и ЛНР к России. Девушку увезли в отделение полиции в Мариуполе. Именно в нем Ирина Навальная проходила стажировку до начала российского вторжения, так как хотела стать патрульной. Ее не взяли на эту должность, поэтому она работала оператором колл-центра в полиции.

Я думаю, что первую роль в том, что ее задержали, сыграла фамилия Навальная, а вторую роль сыграло сто процентов то, что она работала в полиции, еще и отчим из «Азова» — вот эти три момента. А прицепились к фамилии. [Алексей] Навальный реальной угрозой был нынешнему правительству России, поэтому, естественно, эта фамилия все политические структуры, силовиков не просто триггерила, для них это как красная тряпка для быка», — считает мать Ирины.

После допроса и следственных мероприятий Навальную увезли в Донецк и отправили в СИЗО. Ей предъявили обвинение в попытке совершить теракт и незаконном хранении взрывчатки. По версии следствия, Навальная планировала устроить взрыв у здания администрации в Мариуполе во время «референдума», протестуя против «суверенитета ДНР». Для этого, как утверждало следствие, она вступила в сговор с представителем украинских спецслужб и получила в Запорожье 25 тысяч гривен на покупку велосипеда для перевозки взрывчатки. После теракта Навальная, по версии следствия, должна была получить еще 100 тысяч гривен в качестве вознаграждения.

Вскоре на российском пропагандистском канале НТВ вышел 48-минутный репортаж про Ирина Навальную. В нем она пересказывает версию о том, как представитель СБУ шантажом и деньгами заставил ее участвовать в подготовке теракта. В Донецке Ирине дали возможность увидеться с бабушкой на несколько минут. Навальная ей тогда сказала не смотреть фильм НТВ. «Ей [бабушке] дали на несколько минут увидеть Ирочку во время допроса, когда она еще в Донецке была, и Ира ей тихонечко сказала: «Бабушка, ты не смотри этот фильм, меня били по голове, чтобы я там говорила то, что я говорю»», — рассказала мать Навальной. О пытках девушки в СИЗО Донецка в январе 2023 года рассказала также правозащитница Ольга Романова, которая ссылалась на рассказы других сидевших с Навальной украинок, освобожденных по обмену. По словам Александры, «пытки были сильными первое время», потому что силовикам «надо было сломать человека».

Навальная провела год в донецком СИЗО, в октябре 2023 года ее дело передали в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Девушку отправили в ростовский изолятор, где условия оказались лучше.

«На протяжении того периода, как моя дочь попала в этот ад, я не могу понять, как люди, с которыми мы дышали одним воздухом, жили на одной земле, в Донецкой области, могли оказаться самыми жестокими из всех, кто содержит наших пленных по всей России. Это именно донецкое СИЗО. У нас с вами один быт, у нас с вами один менталитет. Почему же вы такие жестокие по отношению к своим же?» — говорила мать Навальной.

Об избиениях и пытках Ирина рассказала сама на одном из заседаний суда. По ее словам, сразу после задержания ее начали бить по голове и ногам, кроме того, применяли электрошокер. Ей говорили, что «просто так уже не отпустят», но если она «во всем сознается», то быстрее попадет на обмен с Украиной. Силовики говорили ей, что знают, где живут ее мать и бабушка. По словам Навальной, в итоге она согласилась оговорить себя, «чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких». Навальную отвезли домой на следственные действия, где проинструктировали показать на шкаф и сказать, что там лежала взрывчатка. Через неделю в СИЗО Донецка приехали репортеры, девушка отказалась с ними говорить. По словам Ирины, за это ее снова избили, отвели в подвал к военнопленным, где выводили из камеры с мешком на голове и били палками.

По словам адвоката Навальной Ивана Бондаренко, дело против его подзащитной строилось не только на ее показаниях, но и словах свидетелей. Один из них — замначальника уголовного розыска полиции Приморского района в Мариуполе по фамилии Китайгора. На допросах он говорил, что видел, как девушка, проезжая мимо администрации на велосипеде, бросила у здания пакет. В нем он обнаружил предмет, похожий на взрывчатку, и вызвал полицию. Другой свидетель рассказал, что тоже видел девушку у администрации, а затем услышал крик Китайгоры: «В укрытие! Закладка!» Однако на допросе в суде Китайгора изменил свои показания. Он утверждал, что ничего не видел, а узнал обо всем уже по факту задержания Навальной. При этом другой свидетель, который ссылался на крик Китайгоры, продолжал говорить, что тот видел момент закладки взрывчатки.

Адвокат Бондаренко утверждает, что уголовного дела не должно было быть, так как не было события преступления. По его мнению, это подтверждается «саботажем свидетеля», а также отсутствием доказательств, кроме полученных от Навальной под пытками. 7 октября в ростовском суде прошли прения, на которых гособвинение попросило для Навальной 14 лет колонии общего режима. В тот же день был вынесен приговор. Суд смягчил обвинение Навальной, убрав пункт о попытке совершить преступление группой лиц. В результате девушку приговорили к восьми годам колонии. По мнению адвоката, это говорит о том, что суд знает о невиновности Навальной. В Украине девушке присвоили статус военнопленной. Ее мать говорила перед приговором, что какое наказание назначит суд, неважно. «В любом случае у нас единственный вариант — это обменять ее», — сказала она.

Читайте также

В Ростове-на-Дону судят пленных украинцев, которые были хоть как-то связаны с полком «Азов». На скамье подсудимых — даже женщины, работавшие поварами на «Азовстали» В Украине процесс называют бутафорским судилищем

Читайте также

В Ростове-на-Дону судят пленных украинцев, которые были хоть как-то связаны с полком «Азов». На скамье подсудимых — даже женщины, работавшие поварами на «Азовстали» В Украине процесс называют бутафорским судилищем