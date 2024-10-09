«Наши законотворцы все так же страшно далеки от чугунной жопы реальности, народа и армии» Z-блогерам и военкорам не понравилось решение о блокировке мессенджера Discord

Евгений Биятов / Sputnik / Profimedia

8 октября Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord. В сообщении регулятора говорилось, что причиной блокировки стало нарушение законодательства, необходимого «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях» и для вербовки граждан. Кроме того, Discord, как заявили в РКН, не удалил некий «запрещенный контент». Одной из заметных реакций на блокировку стало возмущение Z-каналов и «военкоров», которые пишут, что теперь командные пункты российской армии останутся без трансляций с беспилотников, а никакой альтернативы мессенджеру, который активно использовался войсками, ни Минобороны, ни чиновники не предложили.

О том, что Discord активно используется в российских войсках, пишут многие Z-каналы. Близкий к ВКС России канал Fighterbomber поясняет, что Discord служит для передачи видеоизображений в штабы разного уровня, а телеграм-канал «Тройка» утверждает, что на пунктах управления «десятков соединений» после блокировки упали трансляции с беспилотников, работавшие через закрытые комнаты мессенджера.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» называет блокировку мессенджера «очередным решением за последнее время», которое может повлиять на боевой потенциал армии. Советник губернатора Курской области и «военкор» Роман Алехин добавляет, что гражданские чиновники этим решением нанесли урон фронту, из-за чего, скорее всего, увеличились потери среди бойцов и техники.

«Насчет запрета Discord что-то говорить бессмысленно. К сожалению, наши законотворцы и запрещальщики все так же страшно далеки от чугунной жопы реальности, народа и, к сожалению, армии», — пишет Fighterbomber. По его словам, «такого удара в спину никто не ожидал», и теперь в войсках перешли на VPN. «По логике где-то сейчас наши „помошники“ должны запретить и их и старлинки до кучи. Вот тогда будет сложно», — добавляет Fighterbomber.

Комментируя доводы Роскомнадзора, которые регулятор привел в обоснование блокировки, телеграм-канал «Белорусский силовик» пишет, что во «ВКонтакте» спецслужбы Украины вербуют для совершения диверсий и терактов «больше, чем в условном Discord», а «учитывая, что все злоумышленники и так используют VPN, то уже как-то неловко выходит». По его словам, Discord активно используется армией за неимением лучшей связи. В качестве доказательства он приводит фотографии с командных пунктов, где на компьютерах открыты голосовые чаты Discord (такое, например, публиковал канал «Два майора»).

С военной точки зрения главной проблемой, связанной с блокировкой Discord, автор телеграм-канала «Рыбарь» называет отсутствие стремления предоставить альтернативу мессенджеру со стороны профильного управления Минобороны.

Впрочем, как утверждает телеграм-канал «Тройка», несколько вариантов решения этой проблемы уже нашлись. «Ваша локальная перемога из-за вчерашней блокировки Discord отменяется. Ситуация разрулилась, наши птички снова прекрасно видят», — пишет он.

кого коснется блокировка discord в россии

В России заблокировали Discord. Этот мессенджер создавали для геймеров, но им пользуются даже участники войны в Украине Аудитория сервиса в РФ — 40 миллионов человек

кого коснется блокировка discord в россии

В России заблокировали Discord. Этот мессенджер создавали для геймеров, но им пользуются даже участники войны в Украине Аудитория сервиса в РФ — 40 миллионов человек