Financial Times: Украина рассматривает отмену запрета на экспорт беспилотников. Он был введен в 2022 году после начала войны

Украина рассматривает отмену запрета на экспорт беспилотников в поисках дополнительного дохода для наращивания производства, пишет Financial Times.

После начала полномасштабной войны в 2022 году экспорт военной продукции из Украины был запрещен, чтобы закрывать потребности собственной армии. Но ресурсы государства для оплаты производства и поставок дронов ограничены, не говоря уже об инвестировании в дальнейшие исследования и разработки, пишет FT. Это побуждает производителей беспилотников искать за рубежом возможности получить доход от продажи и привлечь инвесторов.

Экспорт беспилотников может принести Украине до 20 миллиардов долларов дохода, пишет FT. Глава экономического подкомитета Верховной Рады Александр Мариковский говорит, что это «как раз те деньги, которых нам не хватает». По его словам, в ситуации, когда единственными заказчиками являются государство и фонды, производители часто сталкиваются с краткосрочными или отложенными контрактами и не имеют долгосрочных гарантий для покупки и тестирования дорогостоящих компонентов.

Еще один аргумент в пользу отмены запрета на экспорт, который приводит Мариковский, заключается в опасении утечки мозгов и сокращения налоговых поступлений, потому что некоторые компании переносят производство в другие страны. В частности, так сделала компания Ukrspecsystems, переместившая производство в Польшу в попытке обойти запрет на экспорт.

В отрасли также надеются, что снятие запрета на экспорт побудит западных партнеров выделить помощь украинским производителям, пишет FT.

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