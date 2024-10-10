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Российские войска не прекращают удары по Харькову. Последствия только одной из этих бомбардировок — в фотографиях
Источник: Meduza
Российские войска продолжают наносить по Харькову удары ракетами, атакуют город дронами и сбрасывают на него авиабомбы. На фотографиях, которые публикует «Медуза», последствия одного из таких ударов, нанесенного ВС РФ 8 октября. В этот день в Индустриальном районе города из-за российских бомбардировок пострадали 28 человек, в Салтовском районе погибли два человека, пятеро получили ранения, сообщал глава региона Олег Синегубов.