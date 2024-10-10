Российские войска продолжают наносить по Харькову удары ракетами, атакуют город дронами и сбрасывают на него авиабомбы. На фотографиях, которые публикует «Медуза», последствия одного из таких ударов, нанесенного ВС РФ 8 октября. В этот день в Индустриальном районе города из-за российских бомбардировок пострадали 28 человек, в Салтовском районе погибли два человека, пятеро получили ранения, сообщал глава региона Олег Синегубов.

Тело погибшей в результате российского удара жительницы Харькова. 8 октября 2024 года Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Воронка от удара авиабомбы в парковой зоне в Салтовском районе Харькова. 8 октября 2024 года Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Тело жертвы обстрела на берегу пруда в Салтовском районе. 8 октября 2024 года Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Выбитые в результате авиаудара окна в жилом многоквартирном доме в Салтовском районе. 8 октября 2024 года Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Житель Харькова с поврежденным в результате российского авиаудара оконным стеклопакетом. 8 октября 2024 года Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

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