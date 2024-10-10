«Мы не говорили об этом». Зеленский заявил, что не обсуждал с союзниками прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с руководителями стран-союзников вопросы прекращения огня. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает «Интерфакс-Украина».

«Это не тема наших обсуждений — любое прекращение огня — с союзниками, и мы не говорили об этом. Я видел в СМИ что-то, что сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — сказал Зеленский.

Он не уточнил, о каких именно публикациях в СМИ идет речь. Вероятно, президент Украины имел в виду материал итальянской газеты Corriere della Sera. В нем говорилось, что Зеленский якобы готов пойти на заморозку боевых действий на нынешней линии фронта. По версии издания, президент Украины готов пойти на это в обмен на «определенные обязательства Запада», среди которых — быстрое вступление Украины в Евросоюз и гарантии безопасности от США. Corriere della Sera не уточняет, откуда у издания такая информация.

Советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин назвал информацию итальянской газеты не соответствующей действительности. По его словам, позиция Украины по завершению войны изложена в «формуле мира».

10 октября Зеленский посетил Лондон и Париж, где встретился с британским премьером Киром Стармером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встречах он представил свой «план победы». По информации The Times, план Зеленского включает в себя: запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; запрос о «специфическом» современном оружии; международную финансовую помощь для разрушенной экономики Украины, а также предусматривает продолжение операции ВСУ в Курской области России.

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