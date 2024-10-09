Кадыров пригрозил отправлять на войну «смутьянов», совершивших административные правонарушения в Чечне

Жителей Чечни, совершивших административные правонарушения, будут отправлять на войну в Украину, заявил Рамзан Кадыров по итогам совещания с руководителями силовых ведомств республики.

По его словам, в регионе есть «мизерная» категория молодежи, которая считает, что «для нее никакие законы не писаны». «Молодежь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты», — пояснил глава Чечни.

Власти республики, утверждает Кадыров, много раз предупреждали «подобных смутьянов и нарушителей порядка», но теперь «разговор с ними будет коротким». «Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону . Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество. Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск», — сказал он.

Кроме того, Кадыров прокомментировал у главного офиса Wildberries в Москве, которая произошла в середине сентября. Он заявил, что есть люди, которые «старательно придают этому национальный окрас» и обвиняют в начале конфликта кадыровцев. «Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — добавил глава Чечни.

Ранее контракт с Минобороны РФ могут заключать те, кто находится под следствием или уже осужденные граждане. В начале октября в России были приняты законопроекты, которые распространяют этот механизм и на подсудимых.

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