Волонтера «Немцова моста» Евгения Мищенко приговорили к 12 годам за переписку с легионом «Свобода России» Доказательства по делу собрал агент центра «Э», ездивший с ним снимать военные объекты

2-й Западный окружной военный суд в Москве 9 октября приговорил к 12 годам лишения свободы активиста Евгения Мищенко по обвинению в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). По решению суда первые три года Мищенко проведет в , а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Мищенко обвинили в том, что в 2023 году он собирался вступить в легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. В РФ легион объявлен террористической организацией. В обвинительном заключении утверждается, что Мищенко пошел на это, «желая поражения России в ﻿».

Евгению Мищенко 50 лет, он постоянный участник протестных акций в Москве и волонтер «Немцова моста». На его попечении находится жена, имеющая инвалидность. Активиста задержали в сентябре 2023-го. На суде по избранию меры пресечения Мищенко рассказал, что его сильно избили. В больнице выяснилось, что у него были сломаны три ребра. Но несмотря на это, суд отправил его под стражу. Под следствием волонтер «Немцова моста» пробыл больше года. Суд рассматривал его дело два дня, а судьи обсуждали приговор всего два часа, пишет «Медиазона», следившая за ходом дела.

По версии следователей, Мищенко решил вступить в легион «Свобода России» не раньше 14 октября 2022 года и не позже 8 марта 2023-го. За это время, как утверждается в обвинительном заключении, он «ознакомился в интернете с материалами пропагандистского характера и начал поддерживать идеологию объединения», а затем связался в телеграме «с неустановленным лицом», которому и сообщил о своем желании вступить в легион. С кем переписывался Мищенко, следствие так и не установило. «Медиазона» в своей статье о деле активиста напомнила, что у сайта легиона «Свобода России» есть клоны с формой обратной связи, где можно оставить свои персональные данные. Причастны ли к созданию таких сайтов российские спецслужбы, неизвестно.

Из переписок с этим человеком, которые, по словам Мищенко, следствие получило, «завладев его телефоном», по версии прокуратуры, следует, что активист предложил разместить на своей даче в Смоленской области ракетные установки и «выразил желание» наблюдать за российскими военными объектами. Следствие считает, что Мищенко вступил в легион не позднее 30 мая 2023 года и выполнял его задания, собирал информацию о военных предприятиях, местах хранения военной техники, съездил на военный аэродром в Кубинке, снял там видео и отправил человеку, который переписывался с ним от имени легиона.

Большая часть доказательств строится на показаниях сотрудника центра «Э» под прикрытием, который, выдавая себя за волонтера «Немцова моста», записывал беседы с Мищенко на диктофон. Активисту он представился Алексеем Карасевым. Этот человек не пришел на суд над Мищенко «из-за участия в ».

Согласно материалам дела, «оперативное внедрение» Карасева происходило с 28 апреля по 21 августа 2023-го. Он должен был завязать с активистом доверительные отношения и «общаться на политические и социально-экономические темы» — в том числе говорить об отношениях между Россией и Беларусью, о положении в стране и «молчании Путина по поводу Белгорода». При этом сотрудник центра «Э» подписал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях и получил «технические средства для аудиозаписи» только 1 июня — через пару дней после того, как, по версии следствия, Мищенко вступил в легион «Свобода России», отмечает «Медиазона».

Именно из отчета Карасева и стенограмм его разговоров с активистом следствие узнало, что Мищенко списывался с легионом и предлагал использовать свой участок под военную базу. Сотрудник центра «Э» также отчитался, что в августе вместе с активистом ездил в Переславль-Залесский снимать расположение российских военных — здания 90-го межвидового регионального учебного центра РВСН. «То, что там большей частью говорится, это ложь», — прокомментировал Мищенко отчеты Карасева в суде.

Сразу после задержания Мищенко полностью признал вину. «Я выходил на связь с этой организацией, легион „Свобода России“, это бесполезно отрицать, это действительно так. Там был внедренный агент, подыграл моим чувствам», — говорил он на суде по избранию меры пресечения. Сейчас активист не отрицает «фактические обстоятельства дела», но отказывается признать вину. По его словам, «доказательства добыты противозаконным путем, а обвинение носит предположительный характер».

Свое преследование активист назвал политически мотивированным, а показания, которые дал сразу после задержания, объяснил давлением оперативников. По словам Мищенко, его били в автозаке, «сделали вид, что отрежут ногу кусачками для вскрытия замков, даже заводили », а после обыска в квартире «били по корпусу, спине, голове».

Активист считает, что Карасев его провоцировал. Так, поездку в Переславль-Залесский он назвал инициативой сотрудника центра «Э». По словам Мищенко, в материалы дела не вошла часть реплик Карасева, в том числе его предложение купить оружие и «нанять химзависимого человека, поручить ему диверсии». Говоря в суде о своей переписке с легионом, Мищенко сообщил, что отказался от «потенциальных диверсионных действий», не получал от подразделения денег и не переводил пожертвований.

«Я хотел показать, что я не на стороне агрессии. Я сожалею, что попал в такую ситуацию, но не чувствую вины. Я больше беспокоюсь не о себе, а о том, что происходит в стране, о людях. Все то же самое будет через . Я выйду и буду тех же самых убеждений», — объяснял Мищенко во время прений сторон.

В последнем слове он отметил, что в его «убеждениях произошел какой-то диссонанс»: активист хотел диалога с властью, но власть его не услышала.

Мы знаем, что люди выходили на митинги, были против, не согласны с существующей властью, и в Евангелие сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И просто цель моя была такая, чтобы своим примером показать, что это не так, что не нужно ввязываться в войну. Это мой взгляд, пророческий взгляд на то, что происходит.

По словам волонтера, в Украине у него есть друзья по переписке, и своим поступком он хотел показать, что в России «не все, как они выражаются, сошли с ума».