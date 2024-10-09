Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области. Шесть человек погибли, повреждено гражданское судно
Обновление. Шесть человек погибли в результате обстрела Одесской области, еще 11 пострадали, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
Российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба
В результате обстрела пять человек погибли, еще девять пострадали. «Все пострадавшие — украинцы. Сейчас им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии», — отметил министр.
Повреждено гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз «Шуй Спирит». Кулеба отметил, что это третье иностранное судно, поврежденное во время российских атак за последние четыре дня.
Российские военные с 6 октября ежедневно атакуют ракетами и беспилотниками Одесскую область, в том числе портовую инфраструктуру региона. Местные власти сообщали, что среди пострадавших в результате атак есть иностранцы.