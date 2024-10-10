Россия привлекла 200 женщин из стран Африки и Азии к производству дронов «Шахед» в Татарстане. Они не знали, что будут работать на военном заводе

Страница Alabuga Start World в фейсбуке

Россия привлекла около 200 женщин в возрасте 18–22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также Шри-Ланка, на производство ударных дронов «Шахед» в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Об этом 10 октября сообщили журналисты Associated Press, поговорившие с некоторыми уроженками стран Африки, занятыми на производстве. Некоторые участницы программы рассказали, что только в Татарстане поняли, что будут работать на военном заводе, где выпускают дроны, используемые для атак по Украине.

Жительниц стран Африки и Азии завлекают в Россию с помощью онлайн-программы «Alabuga Start». В объявлениях в соцсетях соискательницам обещают бесплатный билет на самолет, трудоустройство в сферах гостеприимства или общественного питания, а также высокую зарплату (ранее — более 700 долларов, сейчас — более 500). Работу в России активно рекламируют в видеозаписях, где жительницы Африки под бодрую музыку посещают достопримечательности Татарстана и занимаются спортом. В видео участницы программы улыбаются, моют полы, в касках управляют кранами, а также носят средства защиты, когда используют краску или химикаты. Программу в том числе рекламируют популярные в странах Африки тиктокеры.

Страница Alabuga Start World в фейсбуке Страница Alabuga Start World в фейсбуке

Чтобы устроиться на работу, участницам программы нужно пройти компьютерную игру и сдать тест на знание русского языка, который состоит из 100 слов. Как отмечает AP, в список слов для теста входят «фабрика», «зацепить» и «отцепить». В рекламных материалах «Alabuga Start», как обратила внимание «Медуза», используют фотографию беспилотника «Шахед».

В ранних объявлениях говорилось о том, что участницы программы поедут в Россию учиться, но сейчас представители «Alabuga Start» прямо говорят, что это не образовательная программа, хотя в рекламе по-прежнему используют фотографии молодой женщины в школьной форме. При этом посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво после встречи с участницами программы в мае 2024 года был уверен, что речь идет об учебе. «Было бы здорово, если бы в „Алабуге“ учились 30 студентов из Сьерра-Леоне», — говорил он.

Чтобы привлечь новых сотрудников на завод по производству дронов, российские власти продвигали программу «Alabuga Start» по дипломатическим каналам — и посетили посольства 26 стран в Москве. В Уганде проводили рекламную кампанию, пытаясь набрать сотрудников в детских домах. Программу продвигали министерства образования Уганды и Эфиопии, а также африканские СМИ, которые рассказывали об «Alabuga Start» как возможности заработать и получить новые навыки.

Поверенный в делах Буркина-Фасо (в центре) в «Алабуге» Страница Alabuga Start World в фейсбуке

Расследование Associated Press показало, что «Алабуга» — единственное российское предприятие, которое набирает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия. Около 90% иностранок, набранных по программе, занимаются производством беспилотников, особенно деталей, «которые не требуют особых навыков», говорит сотрудник вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт. В сообщении в фейсбуке «Alabuga Start» от 30 июля говорится, что в первой половине 2024 года к программе присоединились 182 новых участника из 30 стран, в основном из Центральной и Восточной Африки, больше всего из Уганды (46 человек), Нигерии, Кении, Руанды и Южного Судана (из всех четырех стран — по 14 человек).

В интервью Associated Press некоторые завербованные жительницы стран Африки рассказали, что находятся под постоянным наблюдением — в общежитиях и на предприятии. В общежитиях запрещены домашние животные, алкоголь и наркотики. Работницы жалуются, что смена на заводе длится до 12 часов, а зарплата меньше, чем им обещали. Агентство отмечает, что несколько человек, как сообщается, смогли уехать или нашли работу в других регионах России, но AP не смогло проверить эту информацию.

Одна из работниц рассказала, что новых сотрудниц учат собирать беспилотники и покрывать их неким едким веществом. Сотрудницы работают без средств защиты, под воздействием токсичных химикатов на их коже возникают воспаления. Что за вещества используют при производстве, неясно. Эксперт по беспилотным летательным аппаратам Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований подтвердил, что при создании «Шахедов» используются едкие вещества.

Одна из сотрудниц рассказала, что ей нравится работать в «Алабуге», потому что ей хорошо платят, она может знакомиться с новыми людьми и культурой, но большинство опрошенных заявили, что работа не соответствует их ожиданиям. По словам одной сотрудницы, из ее зарплаты вычитали стоимость жилья, авиабилетов, медицинского обслуживания и занятий по русскому языку, а оставшихся денег не хватало на такие вещи, как проезд в общественном транспорте. По ее словам, к сотрудницам относятся «как к ослицам, как к рабам», а санкции, наложенные на банки РФ, затрудняют отправку денег домой. В то же время другая сотрудница рассказала, что отправляет родным до 150 долларов в месяц. Две сотрудницы, занятые на кухне, сообщили, что готовы продолжать работать, если смогут содержать свои семьи.

Еще об «Алабуге»

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

Еще об «Алабуге»

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

МИД России, власти Татарстана и представители особой экономической зоны «Алабуга» не ответили на запросы Associated Press. Агентство связалось с правительствами 22 стран, чьи граждане, по данным «Алабуги», участвуют в программе «Alabuga Start», но большинство из них не ответили на запросы или сообщили, что изучат этот вопрос. Власти Уганды сообщили, что выразили озабоченность посольству в Москве по поводу вербовки в «Алабугу», в том числе из-за возраста женщин, поскольку «женщины-мигрантки — наиболее уязвимая категория». Власти Уганды хотят проверить, что женщин не эксплуатируют.

Представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что действия России «потенциально могут соответствовать критериям торговли людьми», если молодых женщин нанимают мошенническим путем с целью эксплуатации.

Россия обманом завлекает иностранцев на войну

В Индию вернулись десятки граждан страны, которых обманом завербовали в российскую армию и отправили на войну Они рассказали, как попали на фронт: «Всего несколько подписей и фотографий — и мы там»

Россия обманом завлекает иностранцев на войну

В Индию вернулись десятки граждан страны, которых обманом завербовали в российскую армию и отправили на войну Они рассказали, как попали на фронт: «Всего несколько подписей и фотографий — и мы там»