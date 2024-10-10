В Адыгее после атаки украинских дронов начался пожар на военном аэродроме, прилегающий к нему поселок эвакуируют

Глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что атаке украинских дронов подвергся пригород Майкопа, возник пожар. По его словам, идет эвакуация жителей поселка Родникового, их размещают в станице Ханской. Сколько человек эвакуировано — не уточняется. Пострадавших в результате атаки, как заявил Кумпилов, нет.

Телеграм-канал Astra утверждает, что украинские беспилотники атаковали военный аэродром Ханская под Майкопом. Поселок Родниковый, о котором идет речь в сообщении главы республики, находится менее чем в километре от него. По данным системы мониторинга пожаров NASA, на которую ссылается Astra, рядом с аэродромом зафиксирован пожар.

Внимание. На видео есть мат.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над несколькими регионами, в том числе 47 дронов были сбиты над Краснодарским краем (Адыгея полностью расположена внутри Краснодарского края).

Еще 12 украинских беспилотников, по данным Минобороны, в течение ночи были сбиты над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два — над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью и 15 — над Азовским морем. О пострадавших в результате атак не сообщается.