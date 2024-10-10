В Феодосии на нефтебазе, которая загорелась после атаки украинских дронов, произошел новый взрыв. Власти заявили о «выбросе горючих материалов»

В Феодосии произошел взрыв на нефтебазе, которую в ночь на 7 октября атаковали украинские дроны. Об этом пишет телеграм-каналы Astra и «ЧП / Крым».

Astra уточняет, что взорвалась цистерна с топливом.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с пожаром «произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов».

«Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи. На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 7 октября. Генштаб ВСУ объявил, что нефтебазу используют в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ». Из-за пожара эвакуировали более тысячи человек.