Общественное движение предложило помочь актеру и режиссеру Стивену Сигалу вступить в «одно из добровольческих формирований» российской армии, участвующих в российско-украинской войне. Об этом говорится в письме, которое 11 октября председатель движения Ильдар Резяпов направил 72-летнему актеру.

«Ваши слова о готовности защищать и даже отдать жизнь за нашу родину является мощным символом верности и патриотизма, который глубоко трогает всех нас», — говорится в письме Резяпова, копия которого появилась в телеграм-канале РИА Новости 11 октября.

Мы хотели бы предложить вам всестороннюю поддержку в случае вашего окончательного решения принять участие в на стороне Российской Федерации. Движение «Ветераны России» готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в СВО.

«Ветераны России» выступили с такой инициативой после того, как 10 октября на платформе «Смотрим.ру» (ВГТРК) опубликовали пропагандистский фильм Стивена Сигала .

В ленте Сигал среди прочего заявил, что на следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил ему свою поддержку. По словам Сигала, он написал в письме: «Теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента, и буду сражаться на стороне своего президента. Если понадобится, я умру рядом со своим президентом».

В фильме «Во имя справедливости» Стивен Сигал рассказал о своем визите в Донбасс. Работа над фильмом началась в 2022 году, говорил Сигал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву. В фильм попали кадры из колонии в Еленовке Донецкой области, которую Сигал посетил вскоре после того, как там произошло военнопленных. Сигал заявил в фильме, что в колонии содержатся украинские военнопленные, «в том числе нацисты с „Азовстали“» в Мариуполе.

В администрации президента РФ не комментировали заявления Стивена Сигала и инициативу «Ветеранов России».

Стивен Сигал получил гражданство России в 2016 году — спустя несколько месяцев после того, как стал гражданином Сербии. Актер занял пост специального представителя российского МИД по гуманитарным связям РФ и США в 2018 году. Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» в 2021 году.

Стивен Сигал открыто поддерживает вторжение войск РФ в Украину. После визита в Донбасс в августе 2022 года актер заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что война началась после того, как у России возникла «экзистенциальная угроза, угроза существования». Президент РФ Владимир Путин в 2023 году наградил Сигала орденом Дружбы.

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