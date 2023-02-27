Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, актера наградили «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

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Стивен Сигал с 2016 года является гражданином России. В 2018 году актер стал спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США и Японией. В 2021 году он вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

После начала полномасштабной войны в Украине Сигал фактически поддержал российское вторжение. В частности, после своей поездки в Донбасс актер дал интервью Владимиру Соловьеву, в котором оправдывал российскую агрессию «экзистенциальной угрозой» для России, а также рассказывал про «нацистов» в Украине.

Интервью Стивена Сигала

«Я русский. У России возникла экзистенциальная угроза» Стивен Сигал съездил в Донбасс. Вот что он рассказал об этом Владимиру Соловьеву (не смотрите это — ведь можно прочитать наш пересказ)

Интервью Стивена Сигала

«Я русский. У России возникла экзистенциальная угроза» Стивен Сигал съездил в Донбасс. Вот что он рассказал об этом Владимиру Соловьеву (не смотрите это — ведь можно прочитать наш пересказ)