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Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Об этом сообщается в официальной группе Пучкова во «ВКонтакте».

Согласно скриншоту, который опубликован в группе, канал удален из-за нарушения правил сообщества YouTube. О каких именно правилах идет речь, не уточняется. Пучков заявил РБК, что не получал от видеохостинга никаких предупреждений.

Телеграм-канал официального канала Минобороны РФ «Звезда» пишет, что Пучков прокомментировал удаление канала словами «Вражеский ресурс, чего от него ожидать». «Сначала забанили в Фейсбуке, потом в Инстаграме, ну вот теперь забанили в YouTube. Но я же взрослый, я еще полтора года назад перенес все на российские платформы, все дублируется. Досадно, но что поделаешь», — заявил блогер.

Блокировку ютьюб-канала Пучкова прокомментировала в том числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Фильм-антиутопия. Компьютер очень вежливо здоровается и сообщает человеку, что тот может попрощаться с результатом своего творчества, так как компьютерное сообщество полагает свои правила нарушенными», — написала она в своем телеграм-канале.

Дмитрий «Гоблин» Пучков в 2000-е прославился неофициальными переводами популярных фильмов. В общей сложности он перевел и озвучил более 80 картин.

У ютьюб-канала Пучкова было более трех миллионов подписчиков. На канале выходили ролики, посвященные истории и политике, в том числе ситуации в Украине, пишет РБК.

Пучков, родившийся в Украине, поддерживает политику российских властей и вторжение в Украину, называя его «вынужденной мерой».