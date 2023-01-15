Зеленский ввел санкции против Андрея Кончаловского, Юрия Лозы и Ангелины Вовк. В МИД России предложили ввести санкции против Хрюши со Степашкой

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 198 человек, в основном граждан России. Всем им запрещен въезд в Украину.

В санкционный список, в частности, попали режиссер Андрей Кончаловский, актер Егор Бероев, бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк, актер и ведущий Борис Корчевников, певец Юрий Лоза, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный как Гоблин), спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, продюсер Яна Рудковская, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, а также многие российские пропагандисты.

Среди украинцев, попавших под санкции, в частности, значатся телеведущая Диана Панченко, политолог Василий Вакаров и писатель Владимир Сергиенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем телеграме решение украинской стороны, заявила, что ждет, «когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет». «Если теперь уже и Ангелина Вовк „угрожает национальной безопасности Украины“, то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — написала Захарова.

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7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 российских публичных лиц, большинство из которых — граждане России, а трое — граждане Украины. В этот санкционный список попали Филипп Киркоров, Валерия, Баста, Евгений Петросян, Леонид Якубович.

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