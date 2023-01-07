Украина ввела санкции против Басты, Валерии, Киркорова, Петросяна и Якубовича

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, который ввел персональные экономические санкции против 119 человек — преимущественно российских деятелей культуры.

В санкционный список, в частности, попали Филипп Киркоров, Никита Михалков, Дмитрий Билан, Сергей Жуков, Валерия, Михаил Галустян, Анна Нетребко, Василий Вакуленко (Баста), Лариса Долина, Григорий Лепс, Маргарита Симоньян, Евгений Петросян, Артемий Лебедев, Стас Пьеха, Леонид Якубович. В отношении некоторых из них Украина ранее уже вводила санкции.

Под санкции среди прочих попали: Александр Буйнов

Дана Борисова

Игорь Бутман

Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган)

Анна Семенович

Ирина Аллегрова

Виктория Дайнеко

Дмитрий Дюжев

Полина Гагарина

Родион Газманов

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Жигунов

Валерий Кипелов

Дмитрий Киселев

Сергей и Владимир Кристовские (Uma2rman)

Александр Маршал

Александр Проханов

Владимир Пресняков

Сергей Лазарев

Владислав Топалов

Амиран Сардаров

Любовь Успенская

Михаил Шуфутинский

Александр Дугин

В санкционный список также включили троих человек, у которых есть украинское гражданство: это телеведущая Первого канала Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и футбольный тренер Анатолий Тимощук.

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