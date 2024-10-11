Бывшую сотрудницу «Уралвагонзавода» приговорили к 12,5 года колонии по делу о госизмене

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы бывшую сотрудницу «Уралвагонзавода» Викторию Мухаметову по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По версии ФСБ, Мухаметова за деньги передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонного-промышленного комплекса.

В госизмене также обвиняется муж Мухаметовой Данил — бывший инженер «Уралвагонзавода». Уголовные дела супругов находятся в разных производствах и рассматриваются по отдельности в закрытом режиме. Дело Данила Мухаметова рассматривает судья Андрей Минеев, который в июле 2024 года приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима.

Данил и Виктория Мухаметовы родом из Нижнего Тагила. Об их задержании стало известно в апреле 2023 года. В марте Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Следствие утверждало, что они выражались грубой нецензурной бранью в центре Екатеринбурга, а на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировали.

Во время заседания суда Мухаметовы не признали вину и заявили, что матом не ругались. Суд посчитал их слова недостоверными, так как они опровергаются доказательствами, среди которых — рапорт сотрудника ФСБ. После 12 суток ареста Мухаметовых задержали на выходе из спецприемника по статье о госизмене.

По информации «Коммерсанта», во время допроса Виктория Мухаметова якобы призналась, что за 100 тысяч рублей передала чертежи украинской стороне. Она заявила, что на эти деньги они планировали с мужем «просто жить».

О деле против Мухаметовых стало известно вскоре после задержания Эвана Гершковича. ФСБ сообщала, что журналиста задержали в Екатеринбурге. Источник «Медузы» среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказывал, что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод».

Данил Мухаметов — выпускник Уральского федерального университета по специальности «Специальные машины и устройства». С 2014 года он работал на «Уралвагонзаводе» инженером-технологом. Виктория Мухаметова работала на «Уралвагонзаводе» оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации. Как отмечал в разговоре с журналистами знакомый Мухаметовых, который работал на «Уралвагонзаводе» и учился с Данилом в одном техникуме, у пары вряд ли был доступ к секретным документам и чертежам, так как секретной работой занимается отдельное конструкторское бюро.

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