В Белгородской области за сутки 14 человек ранены и один погиб при обстрелах ВСУ и атаках украинских беспилотников
За прошедшие сутки в Белгородской области 14 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще один человек погиб.
Накануне ВСУ дважды обстреляли город Шебекино. После этого Гладков сообщал о девяти пострадавших мирных жителях, которые были доставлены в больницы. Один из них, по его словам, находился в тяжелом состоянии.
Еще трое мирных жителей были ранены в результате атаки украинского беспилотника на село Устинка Белгородского района, о которой Гладков сообщил утром 12 октября. Женщину и двоих мужчин доставили в больницу с минно-взрывными травмами.
В течение ночи, как заявили в Минобороны России, над российскими регионами были уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотников. 17 дронов были сбиты над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью и два — над Белгородской.
В Краснодарском крае, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, пострадавших нет. В Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотников повреждены крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске в одном из домов выбило стекла и загорелся легковой автомобиль.