Bloomberg: Индия стала вторым по объему поставщиком технологий двойного назначения в Россию после Китая

Индия стала вторым по объему поставщиком технологий двойного назначения в Россию после Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Поставки из Индии включают товары, экспорт которых в Россию ограничен — это микрочипы, микросхемы и станки. В апреле и мае 2024 года экспорт этих товаров превысил 60 миллионов долларов, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года. В июле экспорт вырос до 95 миллионов долларов. Превосходит эти цифры только Китай.

Одним из ключевых двигателей роста стал, как говорят источники Bloomberg, огромный запас рупий, накопленных Россией от продаж нефти Индии.

По словам источников Bloomberg, данные об экспорте означают, что почти пятая часть технологий, которые в итоге используются российским военно-промышленным комплексом, попадают в Россию из Индии.

Представители Украины, которые поднимают этот вопрос, не получают практически никакого ответа от своих индийских коллег, пишет Bloomberg. МИД Индии отказалось от комментариев.

8 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди приезжал в Москву. На встрече с Путиным он заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между Россией и Украиной. Кроме того, Моди, как писали индийские СМИ, договорился с Путиным об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну в Украине.

В конце августа Моди также посетил Киев. В заявлении, распространенном его пресс-службой накануне визита, говорилось, что Моди «с нетерпением ждет возможности продолжить предыдущие беседы с президентом [Владимиром] Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта».