В Украину прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди

В Украину утром 23 августа приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В заявлении, распространенном пресс-службой Моди накануне визита, говорится:

Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом [Владимиром] Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта.

«Как друзья и партнеры мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе», — подчеркнул премьер-министр Индии.

В начале июля Моди посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На них он, в частности, заявил, что Индия готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной и отметил, что его страна является другом России. Моди также сказал, что во время общения с Путиным у него «возникли надежды на будущее».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит индийского премьера в Москву и встречу Моди с Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».