Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью. Пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку

В ночь на 12 октября российские войска нанесли авиаудары по городу Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В результате обстрелов пострадали женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка. По словам Федорова, две пострадавших отказались от госпитализации, девочке оказали помощь в больнице и отпустили домой.

Всего за сутки, как утверждает Федоров, российские войска нанесли 425 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области — в том числе, восемь авиаударов. В администрацию поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также в ночь на 12 октября российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города Сумы, сообщили в областной военной администрации. В результате удара ранен один человек.