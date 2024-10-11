В Киеве сотрудники военкомата провели рейд с проверкой документов после концерта «Океана Эльзы»

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военокомата) совместно с патрульной полицией устроили рейд по проверке документов после концерта группы «Океан Эльзы» во Дворце спорта, сообщает «Громадське».

После завершения выступления на улице зрителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и полицейских, пишет издание. У выходящих проверяли военно-учетные документы, нескольких мужчин задержали и увезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили, сообщают журналисты с места.

«Громадське» отмечает, что во время военного положения, которое действует в Украине, правоохранители могут требовать у военнообязанных военно-учетные документы и проверять, обновил ли человек свои данные по закону о мобилизации. Если выясняется, что военнобязанный находится в розыске ТЦК, его могут доставить в военкомат.

В мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который снизил призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, а всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязал обновить свои военно-учетные данные. Кроме того, до окончания военного положения мужчины в Украине обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по первому требованию сотрудников военкоматов и полицейских. Мужчин до 25 лет, признанных пригодными к военной службе, при этом не мобилизуют, а призывают на срочную службу. Мобилизовать в этом возрасте могут только тех, кто прошел срочную службу в мирное время или закончил высшее военное учебное заведение и получил военно-учетную специальность.

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