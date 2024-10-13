Прошел год с начала наступления ВС РФ на Авдеевку. Это был укрепрайон украинской армии, сейчас отсюда Россия обстреливает позиции ВСУ Фотографии

Российские государственные СМИ опубликовали фотографии российских военных из подразделения группировки войск «Центр», участвующих в боевых действиях в районе Авдеевки Донецкой области Украины. Российские силы начали наступление на Авдеевку год назад, в октябре 2023-го, и после выхода сил ВСУ в феврале 2024-го полностью заняли город. После захвата Авдеевки российские военные продолжили продвижение и в последние недели приблизились к Покровску — важному логистическому узлу украинской армии (больше о перспективах боевых действий читайте в свежем военном обзоре «Медузы»).

Российские военнослужащие Центрального военного округа загружают снаряды к реактивной системе залпового огня 9К57 «Ураган» перед обстрелом позиций украинской армиии в районе Авдеевки, 4 октября 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Хроника войны

Война Девятьсот шестьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Хроника войны

Война Девятьсот шестьдесят третий день. Хроника «Медузы»