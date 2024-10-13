«Мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам» Джаред Лето на концерте в Белграде пообещал приехать с Thirty Seconds to Mars в Москву и Киев после войны. В Украине его раскритиковали
Вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето во время выступления в Белграде в рамках мирового тура пообещал приехать с концертами в Россию и Украину после того, как закончится война между странами. На видео с заявлениями музыканта, которые сняли посетители концерта, обратили внимание российские и украинские СМИ.
В перерыве между песнями Лето заявил, что впервые приехал в Сербию. Он предложил покричать и поднять руки сначала зрителям из Сербии, а потом зрителям из России. Из записей с концерта и по реакции музыканта складывается впечатление, что российских поклонников группы на концерт пришло больше.
«Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми как надо», — сказал Лето, обращаясь к фанатам из России, а затем исполнил песню «A Beautiful Lie».
В украинских медиа и соцсетях заявление Лето раскритиковали. Среди прочего жители Украины и местные издания возмутились тем, что музыкант назвал российско-украинскую войну «проблемами». В телеграм-канале советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко музыканту предложили посетить Бучу, Херсон или Покровск, «чтобы собственными глазами увидеть масштаб „проблемы“».
«Во-первых, пусть едет сейчас с концертами в Москву, в чем проблема? Во-вторых, если он поедет в Москву, про Киев может забыть», — сказано в одном из комментариев в соцсетях, которое цитирует издание «Таблоид» (проект «Украинской правды» — прим. «Медузы»). При этом украинские журналисты напомнили, что ранее солист Thirty Seconds to Mars выражал поддержку Украине.