«Мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам» Джаред Лето на концерте в Белграде пообещал приехать с Thirty Seconds to Mars в Москву и Киев после войны. В Украине его раскритиковали

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Вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето во время выступления в Белграде в рамках мирового тура пообещал приехать с концертами в Россию и Украину после того, как закончится война между странами. На видео с заявлениями музыканта, которые сняли посетители концерта, обратили внимание российские и украинские СМИ.

В перерыве между песнями Лето заявил, что впервые приехал в Сербию. Он предложил покричать и поднять руки сначала зрителям из Сербии, а потом зрителям из России. Из записей с концерта и по реакции музыканта складывается впечатление, что российских поклонников группы на концерт пришло больше.

«Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми как надо», — сказал Лето, обращаясь к фанатам из России, а затем исполнил песню «A Beautiful Lie».

В украинских медиа и соцсетях заявление Лето раскритиковали. Среди прочего жители Украины и местные издания возмутились тем, что музыкант назвал российско-украинскую войну «проблемами». В телеграм-канале советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко музыканту предложили посетить Бучу, Херсон или Покровск, «чтобы собственными глазами увидеть масштаб „проблемы“».

«Во-первых, пусть едет сейчас с концертами в Москву, в чем проблема? Во-вторых, если он поедет в Москву, про Киев может забыть», — сказано в одном из комментариев в соцсетях, которое цитирует издание «Таблоид» (проект «Украинской правды» — прим. «Медузы»). При этом украинские журналисты напомнили, что ранее солист Thirty Seconds to Mars выражал поддержку Украине.

Критики «Медузы» выбрали книги, фильмы, музыкальные альбомы, которые помогают осмыслить войну

Важнейшие книги, фильмы, музыкальные альбомы и объекты современного искусства, помогающие осмыслить российско-украинскую войну 2022–2024. Список, составленный критиками «Медузы»

Критики «Медузы» выбрали книги, фильмы, музыкальные альбомы, которые помогают осмыслить войну

Важнейшие книги, фильмы, музыкальные альбомы и объекты современного искусства, помогающие осмыслить российско-украинскую войну 2022–2024. Список, составленный критиками «Медузы»