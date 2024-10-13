Der Spiegel: Байден планирует приехать в Германию на следующей неделе. Первую поездку в Берлин он отменил из-за ураганов

Президент США Джо Байден планирует приехать в Германию с визитом на следующей неделе — с 14 по 20 октября, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Правительство и органы безопасности Германии, по данным издания, уже готовятся к визиту Байдена. Официальные встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером должны состояться в пятницу, 18 октября.

Изначально Байден должен был приехать в Германию 10-12 октября с первым за 40 лет государственным визитом президента США, но его отменили из-за ураганов в США. Der Spiegel отмечает, что теперь программа поездки значительно сокращена.

При этом в ходе визита Байден и Шольц, считает издание, обсудят те же политические вопросы, что и собирались обсудить ранее — в первую очередь, дальнейшие действия западных союзников Украины и войну на Ближнем Востоке.

Государственный визит проводится с целью подчеркнуть высокий политический уровень достигнутых двусторонних отношений. Глава государства может приехать в конкретную страну с государственным визитом только один раз в период исполнения полномочий. Официальный визит — менее статусный вид визита, с ним, помимо главы государства, могут приезжать главы правительств и главы МИД. Рабочие визиты — еще менее статусные, они совершаются для переговоров, консультаций и подписания договоров. Президенты США никогда не совершали государственных визитов в Германию после ее объединения. В последний раз визит такого уровня наносил Джордж Буш — старший в 1985 году в ФРГ. После этого американские лидеры неоднократно посещали Германию, однако это были поездки более низкого уровня — официальные и рабочие.

Первоначально президент США Джо Байден во время визита в Германию должен был также посетить конференцию в формате «Рамштайн» и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После отмены поездки конференцию без него решили не проводить.

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