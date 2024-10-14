В интернете нашли домен discord.ru, который не связан с одноименным заблокированным мессенджером. Он отправляет пользователей на сайт с рекламой службы в армии РФ

Пользователи соцсетей обнаружили домен discord.ru, который использует название одноименного мессенджера, но перенаправляет на сайт с призывом заключить контракт с российской армией. На сообщения об этом обратили «Гроза» и «Бумага».

Издания отмечают, что discord.ru никогда не принадлежал Discord. При этом ранее ссылка, как утверждается, переадресовывала на страницы официального сайта мессенджера, а затем стала отправлять пользователей на сайт его конкурента Guilded.

Когда именно домен стал отправлять пользователей на сайт с рекламой службы по контракту, неясно.

Доступ к мессенджеру Discord в России заблокировали 8 октября. В Роскомнадзоре заявили, что причиной блокировки стало нарушение законодательства, необходимого «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях» и вербовки граждан.

Блокировка Discord возмутила Z-каналы и «военкоров». По их словам, мессенджером пользовались российские военные, а чиновники не предложили им альтернативы.