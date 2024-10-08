Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord

Доступ к мессенджеру Discord ограничен из-за нарушений требования российского законодательства, заявил Роскомнадзор.

В сообщении ведомства, которое цитируют ТАСС и РИА Новости, говорится, что выполнение требований законодательства «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков» и «в связи с размещением противоправной информации».

В Роскомнадзоре также заявили, что направили мессенджеру требования удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остаются доступными. Кроме того, Discord проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление.

30 сентября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей по административной статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети (часть 2 статьи 13.50 КоАП). Утром 8 октября российские пользователи Discord сообщили о сбоях в работе мессенджера.

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