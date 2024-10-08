Пользователи из России сообщили о сбое в работе мессенджера Discord

Российские пользователи Discord сообщили о сбоях в работе мессенджера. На жалобы обратил внимание «Код Дурова».

«Редакция „Кода Дурова“ убедилась в возникновении ошибок при обновлении программы, звонки также не работают. Использование зарубежного IP-адреса решает проблему», — говорится в сообщении телеграм-канала.

О сбоях в работе Discord сообщает также сервис Downdetectorsu. В основном жалобы поступают с Дальнего Востока. Так, приложение не открывается у пользователей в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области и Якутии. Часть пользователей жалуются на недоступность сайта мессенджера.

На официальном сайте Discord при этом говорится, что все системы мессенджера работают штатно.

Газета «Коммерсант» сообщала, что мессенджер Discord вскоре может быть заблокирован в России на основании обвинений в нарушении законодательства. Роскомнадзор утверждает, что направил администрации мессенджера сотни требований об удалении противоправных материалов.

Что такое Discord и почему его хотят заблокировать в России

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Что такое Discord и почему его хотят заблокировать в России

РКН готовится заблокировать Discord. Этот мессенджер создавали для геймеров, но им пользуются даже участники войны в Украине Аудитория сервиса в России — 40 миллионов человек