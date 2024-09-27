В России готовятся заблокировать мессенджер Discord

В адрес мессенджера Discord с 20 сентября было направлено пять новых решений от Роскомнадзора о нарушении законодательства, которые могут стать основанием для блокировки, пишет «Коммерсант».

Источник издания, знакомый с ситуацией, заявил, что «в ближайшие дни» Discord может быть официально заблокирован в России на основании обвинений в нарушении законодательства. Собеседник «Коммерсанта» в игровой индустрии заявил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера. В Роскомнадзоре на просьбу о комментарии не ответили.

В середине сентября, напоминает издание, пользователи Discord уже жаловались на массовые перебои в работе мессенджера. Тогда без VPN не открывалась ни мобильная, ни десктопная верcия мессенджера.

В России, пишет «Коммерсант», Discord популярен среди геймеров и разработчиков, последние зачастую используют его и как замену специализированным корпоративным мессенджерам.

Пока прямых аналогов Discord на российском рынке нет, но, как предположил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, вероятно, быстро возникнут как отечественные клоны, так и китайские аналоги.

«Проблема в том, что для российских разработчиков общение с сообществом, в том числе международным, и техническая поддержка реализованы именно через Discord», — отметил Овчинников.

В конце августа сервис для создания заметок и баз данных Notion объявил, что с 9 сентября перестанет предоставлять доступ к платформе пользователям из России, сославшись на американские санкции. В начале сентября о прекращении работы в России из-за санкций сообщил сервис для редактирования документов Coda. С 12 сентября работать с резидентами из России перестала платформа для создания сайтов Wix.

С начала августа пользователи в России массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сначала заявил, что «замедление» ютьюба связано с нарушением им российского законодательства, однако затем объявил, что перебои в работе сервиса вызваны тем, что Google не занимается своими российскими серверами. В Google какие-либо технические проблемы с серверами отрицают.

Читайте также

Российские власти уже два месяца замедляют ютьюб — и мешают его ускорять. Они добились, чего хотели? Кажется, не совсем

Читайте также

Российские власти уже два месяца замедляют ютьюб — и мешают его ускорять. Они добились, чего хотели? Кажется, не совсем