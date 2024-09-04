Сервис для редактирования документов Coda уйдет из России из-за санкций. Об этом сообщил менеджер соцсетей компании Брайан Клейн, передает «Осторожно, новости».

Отвечая на вопрос одного из пользователей, Клейн заявил, что сервис перестанет работать с российскими и белорусскими аккаунтами с 12 сентября.

Coda — один из наиболее популярных сервисов для совместной работы, позволяющий пользователям создавать рабочее пространство с менеджером задач, заметками, базами данных, канбан-досками и календарем.

В конце августа об уходе из России объявил другой аналогичный сервис Notion. В РФ им пользовались десятки миллионов человек.

Уход Coda и Notion прямо связан с очередным пакетом санкций США, анонсированным в июне. В его рамках под запрет попали услуги IT-поддержки и облачные услуги для ПО, предназначенного для управления предприятием, а также софт для проектирования и производства.

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