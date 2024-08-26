Сервис для создания заметок Notion отключит аккаунты пользователей из России с 9 сентября из-за санкций США

Сервис для создания заметок и баз данных Notion перестанет предоставлять доступ к платформе пользователям из России с 9 сентября 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на заявление сервиса. Компания рассказала, что это решение связано с санкциями США.

«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и сервисам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе», — цитирует ТАСС сообщение на сайте Notion.

После прекращения работы платформы в стране все рабочие пространства сервиса с российским местоположением будут закрыты.

Российские пользователи Notion начали жаловаться на блокировки аккаунтов в сервисе весной 2022 года, хотя официально компания на тот момент не сообщала об ограничениях. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в сервисе перестала работать оплата картами РФ. Однако пользователи из России могли использовать бесплатную версию или оплачивать подписку другими способами. В феврале 2024 года Notion, согласно сообщениям пользователей, перестал открываться в России без VPN.