Конструктор сайтов Wix заблокирует аккаунты пользователей из России

Платформа для создания сайтов Wix прекратит оказывать услуги резидентам России с 12 сентября, сообщил центр поддержки компании.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года, и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении.

Центр поддержки Wix отметил, что блокировка коснется и бесплатных, и премиум-аккаунтов. После блокировки сайты, созданные с помощью платформы, будут сняты с публикации.

Компания предложила клиентам перенести домены к другому регистратору или на другой хостинг, чтобы не потерять доступ к созданным сайтам.

В Wix также предложили пользователям, которые больше не живут в РФ и считают, что на них не должны распространяться новые правила, подать заявку на освобождение от них, предоставив «доказательства своего нерезидентства». Рассмотрение заявки может занять «несколько рабочих дней», говорится в сообщении. Что в это время будет происходить с сайтами таких пользователей, не уточняется.

Конструктор сайтов Wix был основан в 2006 году в Израиле, в 2012 году появилась русскоязычная версия. Сервис предоставляет бесплатные шаблоны, хостинг, поисковую оптимизацию и другие услуги для сайтов.

Ранее о прекращении доступа к своим платформам для пользователей из России, сообщили приложения для совместной работы Miro и Notion, а также сервис для редактирования документов Coda.

Сервисы объяснили свое решение санкциями, которые США ввели против России и которые вступят в силу 12 сентября. Ограничения, в частности, запрещают американским компаниями предоставлять россиянам техподдержку и доступ к облачным сервисам для программного обеспечения, которое используется в управлении предприятиями.

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