Российский суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам колонии из-за призыва убивать русских

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор украинской телеведущей Янине Соколовой по о возбуждении ненависти или вражды, сообщила прокуратура Москвы 14 октября.

По версии обвинения, в интервью украинскому телеканалу и в своем ютьюб-канале «Вечер с Яниной Соколовой» «обратилась к неопределенному кругу лиц с речью, содержащей высказывания, выражающие и формирующие презрительное и враждебное отношение к русским».

На фоне уголовного преследования в России Соколову включили в реестр «экстремистов и террористов».

Янина Соколова на момент публикации не комментировала приговор российского суда. Российские власти объявили Соколову в розыск.

С требованием возбудить уголовное дело в отношении Соколовой в августе 2022 года выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В заявлении СК говорилось, что телеведущая в интервью NTA «озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку», а также «открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения».

Соколовой, сообщала «Медиазона», вменили два эпизода разжигания межнациональной розни. В обвинительном заключении говорилось, что в интервью украинскому телеканалу NTA в программе «Говорит великий Львов» 5 августа 2022 года телеведущая «обосновала насильственные действия против русских», а 10 декабря того же года в своем ютьюб-канале сделала публичное заявление, «формирующее презрение» и «обосновывающее насилие» против россиян.

«Медиазона» пишет, что Соколова 30 июля (а не 5 августа) 2022-го дала интервью программе «Говорит великий Львов», его процитировали российские провоенные телеграм-каналы. В интервью Соколова заявила: «Русских нельзя брать в плен. Их нужно убивать. Я не вижу шансов к ним достучаться, мы все сделали. Ничего не действует». В ютьюб-канале Соколовой в декабре 2022-го также появилось видео с заголовком «Ракетный удар по Москве. Собачьи бомбы. Двойник путина», сейчас запись недоступна.