Бывший украинский омоновец из «Беркута» стал вице-губернатором Самарской области

Бывший сотрудник спецподразделения «Беркут» МВД Украины Максим Ковалев назначен вице-губернатором Самарской области. Об этом на совещании регионального правительства 14 октября сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.

По его словам, Ковалев будет временно исполнять обязанности вице-губернатора и руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Глава региона рассказал, что Ковалев долгое время работал в органах правопорядка в Крыму, занимал пост вице-губернатора Вологодской области, а также участвовал в «специальной военной операции» (как власти РФ называют полномасштабную российско-украинскую войну — прим. «Медузы»).

Как пишут издания «7×7» и «Важные истории», 41-летний Максим Ковалев — уроженец Севастополя, до аннексии Крыма он служил в подразделении украинской милиции «Беркут». После аннексии он продолжил служить в подразделении, которое сперва вошло в состав МВД, а затем — Росгвардии. В 2023 году Ковалев занимал пост командира спецподразделения ОМОН «Беркут-С». Подразделение «Беркут-С» в 2022 году участвовало в войне.

Как отмечают севастопольские СМИ, в августе 2024-го Ковалев занял пост вице-губернатора Вологодской области, он отвечал за вопросы общественной безопасности и охраны порядка. По сообщениям вологодских изданий, Ковалев покинул занимаемый пост в сентябре.

Украинские следователи обвиняют Максима Ковалева в посягательстве на территориальную целостность, государственной измене и похищении огнестрельного оружия, сообщили «Важные истории» со ссылкой на базу данных розыска украинского МВД. С чем связано уголовное дело, неизвестно. В Украине Ковалев заочно арестован.

Бойцов «Беркут» подозревают в массовых убийствах участников Евромайдана в 2014 году. Украинское следствие считает, что в убийствах участвовали бойцы киевского «Беркута», но во время протестов в Киеве также находились омоновцы из других регионов Украины, в том числе из Крыма. Спецподроазделение «Беркут» расформировали в Украине в 2014 году.

Государственное бюро расследований Украины сообщило в ноябре 2022 года, что в составе российской армии в войне участвовали более 20 бывших «беркутовцев».

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