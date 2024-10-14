Москалькова заявила, что ВСУ насильно вывезли из Курской области более тысячижителей

Более тысячи жителей Курской области были насильно вывезены украинскими военными, заявила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам».

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей, от родственников, пытающихся их разыскать. Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции», — сказала Москалькова. По ее словам, среди вывезенных есть дети.

Москалькова добавила, что попросила уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщить ей число жителей Курской области, вывезенных из их домов. Эту тему, по словам Москальковой, она планирует обсудить в первую очередь на встрече с омбудсменом, о которой договорились российская и украинская сторона.

По словам Москальковой, после начала наступления ВСУ 6 августа из Курской области, по данным МЧС, были эвакуированы 112 337 человек. Более ста тысяч разместились у родственников и знакомых. Пункты временного размещения, а также лечебные и социальные учреждения приняли 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще около 40 тысяч жителей отказались эвакуироваться или уже вернулись домой, добавила омбудсмен.

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