Южный окружной военный суд приговорил 48-летнего жителя Севастополя к 21 году лишения свободы по обвинению в госизмене (статья 275 УК), подготовке теракта (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК) и прохождении обучения в целях осуществления теракта (статья 205.3 УК), сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ.

Первые четыре года осужденный, имя которого не называется, должен будет провести в тюрьме (это режим заключения, предполагающий наиболее строгие условия содержания из возможных), остальные — в колонии особого режима.

По версии ФСБ, осужденный, завербованный в 2022 году Службой безопасности Украины, собирал и передавал данные о дислокации российских военных объектов в Севастополе. Также он планировал поджечь одно из административных зданий, утверждают в ФСБ. Он нашел «орудия и средства поджога», но был задержан. Другие подробности обвинения не приводятся.